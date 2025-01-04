Беллингем набрал 8 фэнтези-очков в перенесенном матче с «Валенсией». У полузащитника гол, ассист и незабитый пенальти
«Реал» одержал волевую победу над «Валенсией» в перенесенном матче 12-го тура.
Мадридцы играли в меньшинстве с 79-й минуты: прямую красную карточку получил Винисиус.
В начале 2-го тайма Джуд Беллингем не реализовал пенальти, но в концовке сделал ассист на Луку Модрича на 85-й минуте и забил победный гол на 90+5. За матч у Беллингема 8 фэнтези-очков: +2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, -2 за незабитый пенальти. Его выбрали 30,03% игроков.
В фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе эта игра, перенесенная из-за наводнения в Валенсии – часть 18-го тур, в котором «Реал» обыграл «Севилью» (4:2). Таким образом, за эти два матча у Джуда Беллингем 10 фэнтези-очков.
Беллингем забил в 7 из 8 последних матчей в Ла Лиге, на этом отрезке у полузащитника 7 голов и 4 ассиста.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем