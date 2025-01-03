Фраттези интересен «Роме». Хавбек «Интера» недоволен игровым временем и готов выслушать предложение бывшего клуба
«Рома» проявляет конкретный интерес к Давиде Фраттези.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, полузащитник готов выслушать предложение римлян, так как недоволен своим положением в «Интере». Во всех соревнованиях в этом сезоне он провел 21 матч, из них лишь 8 в стартовом составе.
Итальянец выступал за «Рому» на молодежном уровне до того, как был продан «Сассуоло» летом 2017 года. Отмечается, что римский клуб уже пытался вернуть игрока перед его переходом в «Интер».
Между тем, «Интер» не намерен продавать Фраттези в зимнее трансферное окно. К тому же его стоимость оценивается высоко, учитывая инвестиции, сделанные прошлым летом. Действующий контракт Давиде рассчитан до 2028 года.
С полной статистикой 25-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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