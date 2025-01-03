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  • Томаш Амарал: «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» по финансовой мощи, но зарплаты отличаются. Не думаю, что титулы можно выиграть только с мешками денег»
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Томаш Амарал: «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» по финансовой мощи, но зарплаты отличаются. Не думаю, что титулы можно выиграть только с мешками денег»

Томаш Амарал ответил, может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» по финансам.

– Если вы спросите меня, завершена ли моя работа на посту спортивного директора в «Спартаке», я отвечу: нет.

Потому что работа заключалась в гораздо большем, чем просто создание команды. Это система, процесс. «Спартак» отстает на два очка, и в единственной игре против «Зенита» у них дома мы были гораздо ближе к победе, чем к поражению.

Мы провели отличную игру и доминировали над «Зенитом». Мы проиграли дома «Краснодару» со счетом 3:0, но отлично ответили, выиграв также 3:0 на выезде. Уверен, что эта команда с этим тренером сможет побороться за три очка с любой командой.

Я бы не сказал, что это уже идеальная команда, способная стабильно побеждать на протяжении нескольких лет, но фундамент заложен, и я верю и надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне.

– С точки зрения финансов «Спартак» также настолько близок к «Зениту»?

– По финансовой мощи, считаю, «Спартак» может конкурировать с «Зенитом». Но уровень зарплат и инвестиций отличается. Но я не думаю, что титулы можно выиграть только с мешками денег. Это процесс, логика в решениях.

Хоть «Спартак» и не вкладывает в зарплаты, как «Зенит», но может с ними конкурировать в плане команды, структуры состава и футбола, – сказал бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в интервью Maisfutebol.

Опубликовал: Никита Надёжин
Томаш Амарал
logoпремьер-лига Россия
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logoСпартак
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