«Лучший игрок после Иньесты». Неймар выложил новогоднее фото с Верратти
Неймар назвал Марко Верратти вторым среди лучших игроков мира.
Нападающий саудовского «Аль-Хилаля» выложил фото с полузащитником катарского «Аль-Араби» на Новый год.
«Лучший игрок после Иньесты», – написал Неймар, тегнув бывшего полузащитника «Барселоны».
Неймар и Верратти вместо выступали за «ПСЖ».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Неймара
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