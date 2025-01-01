«Лучший игрок после Иньесты». Неймар выложил новогоднее фото с Верратти

Неймар назвал Марко Верратти вторым среди лучших игроков мира.

Нападающий саудовского «Аль-Хилаля » выложил фото с полузащитником катарского «Аль-Араби » на Новый год.

«Лучший игрок после Иньесты», – написал Неймар , тегнув бывшего полузащитника «Барселоны».

Неймар и Верратти вместо выступали за «ПСЖ ».

Фото: instagram.com/stories/neymarjr