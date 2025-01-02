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«Байер» подписал 18-летнего форварда «Велес Сарсфилд» Сарко. Контракт – до 2029-го

«Байер» подписал 18-летнего аргентинского футболиста.

Клуб из Леверкузена объявил о трансфере Алехо Сарко из «Велес Сарсфилд». Стороны заключили контракт до июня 2029 года. 

В составе взрослой команды «Велес Сарсфилд» форвард провел 9 матчей и забил 1 гол. На его счету также 20 игр и 5 забитых мячей за сборную Аргентины U17.

Фото: https://www.bayer04.de/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Байера»
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