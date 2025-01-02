«Байер» подписал 18-летнего форварда «Велес Сарсфилд» Сарко. Контракт – до 2029-го

«Байер» подписал 18-летнего аргентинского футболиста.

Клуб из Леверкузена объявил о трансфере Алехо Сарко из «Велес Сарсфилд ». Стороны заключили контракт до июня 2029 года.

В составе взрослой команды «Велес Сарсфилд» форвард провел 9 матчей и забил 1 гол. На его счету также 20 игр и 5 забитых мячей за сборную Аргентины U17.

Фото: https://www.bayer04.de/