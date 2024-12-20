«Зенит» был самой популярной командой в России во времена Халка, сейчас есть вопросы». Лепехин о поддержке петербуржцев и «Спартака»
– Очень трудно ответить, является ли «Зенит» самым популярным клубом в России. Даже если провести еще один опрос, он все равно получится необъективным.
Популярность команды зависит от региона. Москва – большой город, Санкт-Петербург – тоже. В Воронеже все поголовно болеют за «Факел», а если возьмем статистику болельщиков этого клуба по всей стране, в процентном соотношении их мало. У «Спартака» и «Зенита» самая большая армия болельщиков.
– Так какой же клуб все-таки популярнее, «Спартак» или «Зенит»?
– Статистика меняется из-за результатов команды. Во времена Халка «Зенит» был самой популярной командой в России, а сейчас есть вопросы, – отметил бывший полузащитник «Зенита».
За футболом следят 56% россиян от 14 до 65 лет. «Спартак» – самый популярный клуб в Москве, средний показатель симпатии к «Зениту» в России – 19% (GfK)
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