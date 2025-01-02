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ЦСКА интересен Эступиньян из «Брайтона». Агент защитника подтвердил

ЦСКА интересен Первис Эступиньян из «Брайтона».

Информацию об интересе армейцев к левому защитнику подтвердил его агент Андре Кюри.

«Интерес ЦСКА к Первису Эступиньяну? Да, это правда», – сказал Кюри.

Контракт 26-летнего эквадорца с «Брайтоном» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

В текущем сезоне Эступиньян отметился одной голевой передачей в 15 матчах АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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