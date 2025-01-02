ЦСКА интересен Эступиньян из «Брайтона». Агент защитника подтвердил
ЦСКА интересен Первис Эступиньян из «Брайтона».
Информацию об интересе армейцев к левому защитнику подтвердил его агент Андре Кюри.
«Интерес ЦСКА к Первису Эступиньяну? Да, это правда», – сказал Кюри.
Контракт 26-летнего эквадорца с «Брайтоном» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.
В текущем сезоне Эступиньян отметился одной голевой передачей в 15 матчах АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем