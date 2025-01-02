ЦСКА интересен Эступиньян из «Брайтона». Агент защитника подтвердил

ЦСКА интересен Первис Эступиньян из «Брайтона».

Информацию об интересе армейцев к левому защитнику подтвердил его агент Андре Кюри.

«Интерес ЦСКА к Первису Эступиньяну ? Да, это правда», – сказал Кюри.

Контракт 26-летнего эквадорца с «Брайтоном » рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

В текущем сезоне Эступиньян отметился одной голевой передачей в 15 матчах АПЛ . С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .