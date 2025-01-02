Тарпищев об РПЛ: «Последние два года стало заметно лучше. Напряженность возросла, стало меньше проходных матчей»

Шамиль Тарпищев оценил уровень Мир РПЛ.

– Наш чемпионат стал слабее?

– Последние два года стало лучше, заметно. Было вообще все плохо. Но не так, как раньше.

В любом игровом виде спорта невозможно расти, когда ты не соревнуешься. В каждом матче надо биться и играть через не могу. А у нас таких матчей очень мало.

Последние два года напряженность возросла, стало меньше проходных матчей. Но раньше было, конечно, лучше, – отметил президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака » Шамиль Тарпищев .