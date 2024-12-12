Клаудиньо: «Мечтаю сыграть за «Сантос», хочу помочь клубу, как он мне когда-то. Я счастлив в «Зените» – если что-то произойдет, пусть это будет во благо мне клубу»

Клаудиньо заявил о желании сыграть за «Сантос» в будущем.

«Я очень люблю «Сантос». Я многим обязан «Сантосу» и Марсело Тейшейре (президент клуба – Спортс’’). В самом начале он мне очень помог – инфраструктура, школа, питание... Я очень привязан к клубу и к нему. Если это будет выгодно «Зениту », [переход] может случиться. Я мечтаю сыграть за «Сантос ».

Я еще не обсуждал это. Я не хочу возвращаться доигрывать, нет. Я хочу вернуться, чтобы принести пользу «Сантосу», как когда-то клуб мне.

Я не могу жаловаться на личную жизнь [в России]. Очень хорошая страна, необыкновенный клуб, структура, семья. Мне не на что жаловаться, я счастлив. Я надеюсь, что останусь счастливым, будь то там, в Бразилии, в Европе, в Саудовской Аравии – где угодно. Я просто хочу быть счастливым, играя в футбол.

Я надеюсь, что буду счастлив в 2025 году. У меня контракт в «Зените», я выполняю его, и я доволен. Слухи появляются в каждое трансферное окно. Если так будет лучше для меня и клуба, это произойдет. Если что-то должно произойти, пусть это будет во благо обеим сторонам», – цитирует ESPN Brasil слова полузащитника «Зенита».

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» действует до 2028 года. В текущем сезоне бразилец отметился 5 голевыми передачами в 16 матчах Мир РПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .