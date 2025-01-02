Слот, Нуну, Хау и Ираола – претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в декабре
АПЛ назвала кандидатов на выигрыш приза тренера месяца.
В число претендентов на звание лучшему тренеру лиги в декабре вошли следующие специалисты:
Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»): 6 матчей, 5 побед, 1 поражение;
Эдди Хау («Ньюкасл»): 6 матчей, 4 победы, 1 ничья, 1 поражение;
Андони Ираола («Борнмут»): 6 матчей, 3 победы, 3 ничьих;
Арне Слот («Ливерпуль»): 6 матчей, 4 победы, 2 ничьих.
В ноябре этот приз выиграл Арне Слот.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АПЛ
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