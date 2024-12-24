Генсек РФС: «Достаточно большое количество стран настроены положительно к России. Надеюсь, изменения в ближайшее время произойдут»

Максим Митрофанов заявил о положительном настрое в отношении к России.

Генеральный секретарь РФС высказался о поездке в Болгарию на столетие Федерации футбола страны.

– Федерацию футбола Болгарии надо было поздравить. Они отмечали большой праздник, круглую дата. Не могли не приехать.

Просто пообщались с ними, с другими федерациями в целом по вопросам развития футбола.

Конечно, затронули тему возвращения России на международные соревнования, в том числе и с руководством УЕФА.

– Настроены они положительно по отношению к нам?

– Вы знаете, сейчас в целом достаточно большое количество стран настроены к нам положительно.

Надеюсь, что какие-то изменения действительно в ближайшее время произойдут, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.