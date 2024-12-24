Генсек РФС: «Достаточно большое количество стран настроены положительно к России. Надеюсь, изменения в ближайшее время произойдут»
Максим Митрофанов заявил о положительном настрое в отношении к России.
Генеральный секретарь РФС высказался о поездке в Болгарию на столетие Федерации футбола страны.
– Федерацию футбола Болгарии надо было поздравить. Они отмечали большой праздник, круглую дата. Не могли не приехать.
Просто пообщались с ними, с другими федерациями в целом по вопросам развития футбола.
Конечно, затронули тему возвращения России на международные соревнования, в том числе и с руководством УЕФА.
– Настроены они положительно по отношению к нам?
– Вы знаете, сейчас в целом достаточно большое количество стран настроены к нам положительно.
Надеюсь, что какие-то изменения действительно в ближайшее время произойдут, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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