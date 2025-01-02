Флик попросил руководство «Барселоны» нанять повара, ведутся переговоры. Левандовски пожаловался на еду на выезде

Ханс-Дитер Флик попросил «Барселону» разобраться с питанием на выездах.

В ходе одной из поездок нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски пожаловался на приготовление еды.

Главный тренер команды Ханси Флик принял к сведению пожелания футболиста и сообщил клубу о желании нанять повара.

Отмечается, что клуб при участии Деку и диетолога основной команды уже несколько недель ведет переговоры с кандидатами.

«Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков в 19 матчах.