Флик попросил руководство «Барселоны» нанять повара, ведутся переговоры. Левандовски пожаловался на еду на выезде
Ханс-Дитер Флик попросил «Барселону» разобраться с питанием на выездах.
В ходе одной из поездок нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски пожаловался на приготовление еды.
Главный тренер команды Ханси Флик принял к сведению пожелания футболиста и сообщил клубу о желании нанять повара.
Отмечается, что клуб при участии Деку и диетолога основной команды уже несколько недель ведет переговоры с кандидатами.
«Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков в 19 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
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