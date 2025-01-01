Гасперини перед полуфиналом Суперкубка: «Интер» – сильнейшая команда, «Аталанта» должна оставаться в игре как можно дольше. Важно побороться за трофей и проверить конкурентоспособность»

Джан Пьеро Гасперини высказался перед матчем с «Интером» в Суперкубке Италии.

Завтра «Аталанта » и «Интер» встретятся в полуфинале турнира, который пройдет в Саудовской Аравии. Во втором полуфинале сыграют «Ювентус» и «Милан ».

«После результативной серии в лиге и пребывания на вершине [таблицы] это важный матч, даже если он отличается от тех, что были в Серии А. Все будет иначе, это матч продолжительностью в 90 минут, и игра ведется на вылет, и на это нужно смотреть по-другому.

Прежде всего, стоит подумать о достижениях «Интера» за последние три года, это сильнейшая команда. Последние два матча были самыми сложными, другие – более сбалансированными, и нам нужно быть осторожными, чтобы не пострадать в начале, как в последних двух матчах, и дольше оставаться в игре. Если «Интер» выйдет вперед, отыграться будет трудно.

Долгое время итальянские команды не выигрывали еврокубки. То, что мы сделали это, особенно учитывая наш путь в Лиге Европы, вызвало большую гордость и стало для нас важным моментом.

Немного странно играть вдали от дома и болельщиков, это немного странно. Мы будем настраиваться по мере приближения матча, это очень важное соревнование, но завтра полуфинал. Нам нужно не только побороться за трофей, но и проверить, насколько конкурентоспособна эта команда, в том числе в чемпионате. Тогда результат будет еще важнее.

В 2024 году мы играли в трех финалах – Кубок Италии, Лига Европы и Суперкубок Европы. Такие матчи повышают престиж клуба, ценность игроков и наше настроение.

За этими играми следят во всем мире, в них хочется произвести хорошее впечатление и быть как можно более конкурентоспособными. Для нас важно быть здесь, еще важнее будет победить», – сказал главный тренер «Аталанты».