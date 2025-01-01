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Денис Глушаков: «Я бы еще минимум 2 года играл на уровне РПЛ. Но против системы не попрешь. А воевать и кому-то что-то доказывать…»

Денис Глушаков заявил, что мог бы еще два года играть на уровне РПЛ.

– Ваша карьера завершена же?

– Пока нет! Я еще не забивал бутсы гвоздем.

– Как вы считаете, вы потянули бы уровень РПЛ сегодня?

– Как минимум, еще два года играл бы на этом уровне (улыбается). Но, к сожалению, против системы не попрешь. А воевать и кому-то что-то доказывать… Мне неинтересно играть без серьезных задач, – сказал полузащитник «Химок». 

Глушаков о высоких зарплатах футболистов: «Кто на что учился. Они не видели детства – много работали. У меня самые большие премиальные были по 30 или 40 тысяч долларов»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoДенис Глушаков
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
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