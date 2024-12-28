Пономарев о Глушакове и Джикии: «Не понимаю сотрудников ГАИ, которые не могут с ними ничего сделать. Лишите прав на полгода! «Спартака» уже нет, где могли бы отмазать. А если авария или собьет кого-то – тюрьма»

Владимир Пономарев отреагировал на лишение Дениса Глушакова водительских прав.

37-летний футболист был остановлен при вождении в нетрезвом состоянии. Алкотестер показал, что концентрация алкоголя в крови достигает 0,8 промилле.

Ранее стало известно , что защитник «Химок» Георгий Джикия чаще всех среди спортсменов нарушал ПДД (652 штрафа).

«Я плохо к такому отношусь. Нельзя пьяным за руль садиться. Все футболисты думают, что они еще великие и им все дозволено. Джикия там постоянно нарушает, еще несколько ребят. Баринов удивил. Казалось, что скромный русский парень, а он так лихачит.

Я не понимаю сотрудников ГАИ, которые не могут с ними ничего сделать. Остановите их! Уберите машину! И лишите еще прав на полгода! Какая у нас безнаказанность, всего они боятся. Все, «Спартака» уже нет, где от ГАИ могли бы отмазать. А если попадет в таком состоянии в аварию крупную или собьет кого-то – тюрьма.

Футболисты этого пока не понимают, витают в облаках. Они думаю, что их знают, помнят, уважают. Нет, их никто уже не уважает. Через две недели все забывают, если ты не играешь», – сказал бывший защитник ЦСКА.