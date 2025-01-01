Глушаков о словах Глушенкова про сборную: «Я бы его больше не вызывал. Ему нельзя так говорить, Акинфеева можно было бы понять. Ультиматумы – это неправильно»
Денис Глушаков сказал, что не стал бы вызывать Максима Глушенкова в сборную.
В сентябре прошлого года хавбек «Зенита» не выразил энтузиазма по поводу товарищеского матча национальной команды с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»
– Будь вы тренером сборной России, что вы сказали бы Максиму Глушенкову?
– У него неправильная позиция по поводу сборной России. Я бы его больше не вызывал в сборную. Я к Максу хорошо отношусь, но, мне кажется, ему нельзя так говорить про национальную команду.
Если бы так говорил Акинфеев, у которого за спиной больше ста матчей в сборной, его можно было бы понять. Ставить ультиматумы – неправильно, – сказал полузащитник «Химок» и бывший игрок сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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