Глушаков о словах Глушенкова про сборную: «Я бы его больше не вызывал. Ему нельзя так говорить, Акинфеева можно было бы понять. Ультиматумы – это неправильно»

Денис Глушаков сказал, что не стал бы вызывать Максима Глушенкова в сборную.

В сентябре прошлого года хавбек «Зенита» не выразил энтузиазма по поводу товарищеского матча национальной команды с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться . Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»

– Будь вы тренером сборной России, что вы сказали бы Максиму Глушенкову?

– У него неправильная позиция по поводу сборной России. Я бы его больше не вызывал в сборную. Я к Максу хорошо отношусь, но, мне кажется, ему нельзя так говорить про национальную команду.

Если бы так говорил Акинфеев, у которого за спиной больше ста матчей в сборной, его можно было бы понять. Ставить ультиматумы – неправильно, – сказал полузащитник «Химок» и бывший игрок сборной России.