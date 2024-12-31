Глушаков проводит последний сезон в карьере: «Хватит, думаю. Там уже в тренерство или куда-то еще – на стройку, может»
Денис Глушаков не исключил завершения карьеры по окончании сезона.
– Можно ли сказать, что «Химки» в вашей карьере – последний клуб?
– Думаю, что да.
– То есть этот сезон – финальный?
– Думаю, да, хватит. Там уже в тренерство или куда-то еще, может, на стройку пойду, – сказал со смехом полузащитник «Химок».
Глушаков ранее выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Пари НН» и другие клубы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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