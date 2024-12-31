Глушаков проводит последний сезон в карьере: «Хватит, думаю. Там уже в тренерство или куда-то еще – на стройку, может»

Денис Глушаков не исключил завершения карьеры по окончании сезона.

– Можно ли сказать, что «Химки» в вашей карьере – последний клуб?

– Думаю, что да.

– То есть этот сезон – финальный?

– Думаю, да, хватит. Там уже в тренерство или куда-то еще, может, на стройку пойду, – сказал со смехом полузащитник «Химок».

Глушаков ранее выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Пари НН» и другие клубы.