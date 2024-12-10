Фердинанд – боссам «МЮ»: «Будьте жестоки с дерьмовыми игроками, выгоните их к чертовой матери побыстрее, они слишком долго находятся в клубе»
Ранее клуб уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера, а затем Дэна Эшуорта с должности спортивного директора.
«Я надеюсь, что они будут так же жестоки с дерьмовыми игроками, которые там есть. Если там есть какие-то дерьмовые игроки, которые либо слишком долго там находятся, либо просто недостаточно хороши, будьте так же жестоки. Выгоните их к чертовой матери и побыстрее.
Надеюсь, они будут такими же. Хорошо это или плохо, но они хотя бы приняли чертово решение. Так я об этом думаю. Но вы посмотрите на то, что происходит. Я думаю, что вокруг клуба много шума.
Цены на билеты растут, уволили 250 с лишним сотрудников, и опять же, они очень однозначны [в своих решениях]. Они [руководство] говорят: «Мы сделаем это. Нас не волнует шум», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
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