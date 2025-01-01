Генич о ЧМ-2026 на «Матч ТВ»: «Спасибо руководству, «Газпром-Медиа» за то, что оставляют канал на плаву в плане трансляций»
Константин Генич поблагодарил «Газпром-Медиа Холдинг» за покупку прав на ЧМ-2026.
Ранее «Матч ТВ» объявил, что эксклюзивно покажет все игры чемпионата мира 2026 года.
«Пока рано говорить о том, как будут показывать этот чемпионат мира: с места событий (в чем я сильно сомневаюсь) или же нет. Разумеется, сейчас на рынке очень серьезная конкуренция, поэтому, чтобы быть на плаву внутри этой конкурентной среды, нужно обладать правами на хорошие, большие турниры, как чемпионат Европы, чемпионат мира.
Спасибо руководству, холдингу за то, что оставляют канал на плаву в плане трансляций, и если чемпионат мира будет показан в полном объеме – это будет замечательно», – сказал комментатор.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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