  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все игры ЧМ-2026: «48 сборных, 104 матча. Справиться с таким объемом и обеспечить показ на высочайшем уровне сможет только наш канал»
93

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все игры ЧМ-2026: «48 сборных, 104 матча. Справиться с таким объемом и обеспечить показ на высочайшем уровне сможет только наш канал»

«Матч ТВ» покажет все матчи ЧМ-2026.

Телеканал эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии турнира, который пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Игры чемпионата мира будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.

«Самый масштабный чемпионат мира по футболу в истории – только для зрителей «Матч ТВ»! Впервые чемпионат мира пройдет в трех странах и впервые в финальном этапе примут участие 48 сборных.

Благодаря изменению формата турнира количество матчей увеличилось более чем в полтора раза, до 104 матчей и все они будут показаны на наших каналах и на цифровых платформах!

Без лишней скромности, справиться с таким объемом футбольных матчей и обеспечить показ на высочайшем уровне сможет только наш канал.

Чемпионат мира по футболу – это такое глобальное событие, которое приковывает внимание не только футбольных болельщиков, а даже тех, кто в иное время спортом особо не интересуется. Весь мир будет обсуждать голы, яркие победы и обидные поражения, колоритных болельщиков и атмосферу футбольного праздника.

Так что, в любом случае, мы знаем, что вы будете делать летом 2026 года: смотреть «Матч ТВ» и следить за ходом чемпионата мира по футболу ФИФА 2026!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
телевидение
Александр Тащин
logoЧМ-2026
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Жозе Моуринью: «Величие тренера – в результатах, а не в философии, в человечности, а не в эгоцентризме. В умении хорошо спать по ночам, потому что оставался интеллектуально независимым и принципиальным»
3 минуты назад
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
16 минут назадСпецпроект
Аморим о трансферах зимой: «У «МЮ» не будет такой возможности, если мы не расстанемся с некоторыми игроками. Это не так, что я могу прийти и тратить деньги на изменение команды»
824 минуты назад
«Арсенал» опережает «Челси», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Ньюкасл» в борьбе за Мармуша. Форвард «Айнтрахта» – второй бомбардир Бундеслиги (CaughtOffside)
635 минут назад
Барриос завершил карьеру. Экс-форварду «Спартака» и «Боруссии» 40 лет
1459 минут назад
Аморим допускает вылет «МЮ»: «Команда не прогрессирует, это и моя вина. Люди устали от оправданий, клубу нужна встряска»
79сегодня, 08:57
Ванда Нара призналась, что у нее были отношения с экс-игроком «Спартака» Бальде: «Я была свободна и не должна была ни перед кем отчитываться»
56сегодня, 08:41
Фанаты «Милана» об увольнении Фонсеки: «Клуб в руках поразительно некомпетентных людей. Для них – это лишь бренд для спекуляций в ущерб спортивным достижениям»
21сегодня, 08:26
Юран об итогах 2024 года: «Футбол у нас есть, сборная играет. Мы живем полноценно, болельщик на стадионе. Собаки лают, караван идет»
47сегодня, 07:46
«Многое зависит от губернатора. Какое-то молчание ягнят, болельщики же голосуют на выборах?! Значит, их все устраивает». Агент Сафонов о возможном закрытии «Сахалина»
38сегодня, 07:01
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Рубина» Безруков: «Желание на 2025 год все то же – «Золотой мяч». Не знаю, в чем этот Родри лучше меня. Может, потому что соцсети не ведет?»
10сегодня, 07:30
Кафанов об отъезде Сафонова и Худякова: «Переход двух отечественных голкиперов в европейские клубы – большое событие. В первую очередь это касается Матвея»
11сегодня, 07:17
Уоткинс набрал 10 фэнтези-очков за гол и ассист с «Брайтоном». Он лучший в «Вилле» по обоим показателям
сегодня, 06:54Фэнтези
22 очка в 19 матчах – новый антирекорд «МЮ» по итогам половины сезона АПЛ
19сегодня, 05:45
«Ростов» опроверг сообщение о переговорах с «Краснодаром» по трансферу Осипенко
3сегодня, 05:30
Зиркзе получил худшую оценку за матч с «Ньюкаслом» – 1 из 10 от MEN. Форвард «МЮ» был заменен на 33-й минуте, вышедшему вместо него Майну дали 7 баллов
12сегодня, 04:55
«Оренбург» оставит Слишковича на посту главного тренера и будет искать новичков-россиян (Metaratings)
15сегодня, 04:45
Делап набрал 10 фэнтези-очков с «Челси». Нападающий «Ипсвича» заработал и реализовал пенальти, а также сделал ассист
2вчера, 22:18Фэнтези
Чемпионат Италии. «Комо» победил «Лечче», «Болонья» проиграла «Вероне»
167вчера, 21:45
Винисиус посидел в кабине тренажера для пилотов. Камавинга выложил видео: «Пристегните ремни безопасности, вы летите с капитаном Вини»
23вчера, 19:15Фото
Рекомендуем