Мостовой будет смотреть ЧМ-2026: «Я родился, чтобы играть в футбол, вся жизнь с ним связана. Не пропускаю ЧМ и Евро»
Александр Мостовой планирует следить за ЧМ-2026.
Ранее стало известно, что «Матч ТВ» покажет все матчи финальной стадии турнира, который пройдет в США, Мексике и Канаде c 11 июня по 19 июля 2026 года.
– «Матч ТВ» уже показывал чемпионат мира в Катаре, поэтому нет ничего удивительного в том, что ЧМ‑2026 года тоже будут транслировать.
– Вы будете следить за чемпионатом мира?
– Да, конечно. Я родился, чтобы играть в футбол, поэтому у меня вся жизнь связана с ним. Я не пропускаю ни одного чемпионата мира или Европы, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России Мостовой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем