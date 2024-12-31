Мостовой будет смотреть ЧМ-2026: «Я родился, чтобы играть в футбол, вся жизнь с ним связана. Не пропускаю ЧМ и Евро»

Александр Мостовой планирует следить за ЧМ-2026.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ » покажет все матчи финальной стадии турнира, который пройдет в США, Мексике и Канаде c 11 июня по 19 июля 2026 года.

– «Матч ТВ» уже показывал чемпионат мира в Катаре, поэтому нет ничего удивительного в том, что ЧМ‑2026 года тоже будут транслировать.

– Вы будете следить за чемпионатом мира?

– Да, конечно. Я родился, чтобы играть в футбол, поэтому у меня вся жизнь связана с ним. Я не пропускаю ни одного чемпионата мира или Европы, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России Мостовой.