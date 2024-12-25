Эмилиано Мартинес: «У Месси есть аура, которой нет больше ни у кого. Он один из тех, на кого равняешься: Лео идет в зал – и ты идешь. Славный парень и суперталант»
Эмилиано Мартинес не нервничает, общаясь с Лионелем Месси.
«Для других, возможно, все иначе, но не для меня. Мы все одинаковые, шучу со всеми.
У него есть аура, которой нет больше ни у кого. Он один из тех, на кого ты равняешься. Что бы он ни делал, тебе хочется повторять за ним. Он идет в зал – и ты идешь в зал. У него есть эта аура, которой нет ни у кого в футболе.
Но для меня все одинаковы. Мы все шутим, вместе едим. Он славный парень. Он суперталантлив, а когда человек рождается с таким талантом, которого нет у других, он становится «тем самым», – сказал в эфире YouTube-канала Men in Blazers голкипер сборной Аргентины.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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