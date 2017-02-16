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    Дмитрий Аленичев: «Первое место «Спартака» – это заслуга Карреры, никакого багажа нет»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Массимо Каррера

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что первое место красно-белых в премьер-лиге – это заслуга Массимо Карреры.

    «Багаж Аленичева? Народу интересно пошутить. Странно, что это долго продолжается. Надо что-то новенькое придумать. Народ веселится, я только за.

    Скрывать не буду, три сбора, которые мы прошли, они в осенней части дали о себе знать. Так, как играл «Спартак», это уже идеи Массимо Карреры. Может быть, я играл по-другому, в таких-то играх выпускал другой состав. Первое место «Спартака» – это заслуга Карреры. Для меня никакого багажа нет.

    Вернуться в «Спартак» при нынешнем руководстве? Все возможно, почему нет. Тренеры возвращаются в одну и ту же команду по несколько раз. Почему бы в будущем Аленичеву не вернуться в «Спартак»?» – сказал Аленичев.

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