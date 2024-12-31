Абаскаль выложил сторис в футболке «Спартака» образца 1998 года с логотипом AKAI. В ней красно-белые обыграли «Аякс» в Амстердаме в Кубке УЕФА
Гильермо Абаскаль сфотографировался в футболке «Спартака».
Бывший главный тренер красно-белых опубликовал в сторис фото, на котором на нем футболка клуба образца 1998 года.
Комплект, выполненный в черно-красных цветах и с логотипом AKAI посередине, является одним из наиболее культовых в истории «Спартака».
В этой форме команда под руководством Олега Романцева обыграла «Аякс» в Амстердаме в 1/4 финала Кубка УЕФА со счетом 3:1.
Фото: соцсети Гильермо Абаскаля
Александр Мостовой: «Давайте забудем Абаскаля, он недостоин внимания. В Новый год без Абаскаля!»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Успей поймать»
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