Абаскаль выложил сторис в футболке «Спартака» образца 1998 года с логотипом AKAI. В ней красно-белые обыграли «Аякс» в Амстердаме в Кубке УЕФА

Гильермо Абаскаль сфотографировался в футболке «Спартака».

Бывший главный тренер красно-белых опубликовал в сторис фото, на котором на нем футболка клуба образца 1998 года.

Комплект, выполненный в черно-красных цветах и с логотипом AKAI посередине, является одним из наиболее культовых в истории «Спартака ».

В этой форме команда под руководством Олега Романцева обыграла «Аякс» в Амстердаме в 1/4 финала Кубка УЕФА со счетом 3:1.

Фото: соцсети Гильермо Абаскаля

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