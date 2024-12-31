«В ЦСКА я спел «Бродягу» Эльбруса Джанмирзоева». Мусаев о посвящении в клубе

Тамерлан Мусаев рассказал, какую песню пел на посвящении в ЦСКА.

– ЦСКА – это команда?

– Мы очень дружны внутри коллектива. Когда надо, мы между собой рубимся, когда надо, поддерживаем. Нет такого, что кому-то пофиг.

– Ты себя в ней чувствуешь как рыба в воде? Комфортно?

– Я такой человек: мне надо немного времени, чтобы освоиться.

Когда я в ЦСКА перешел, две недели на сборах прожил, и надо было обряд пройти: песню спеть. Чтобы я песню спел, мне надо чуть привыкнуть к коллективу. Я спел в итоге «Бродягу» Эльбруса Джанмирзоева. Уже через год я нормально себя ощущаю в коллективе.

– Сейчас тебе время не нужно, чтобы спеть?

– Не, только предложите – я спою, – сказал нападающий ЦСКА.

Тамерлан Мусаев: «Посетил матчи «Фенербахче» и «Галатасарая», сумасшедшие стадионы! На метро поехал, чуть не убили, еле выскочил оттуда. Два билета – 21 тысяча рублей»

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