«В ЦСКА я спел «Бродягу» Эльбруса Джанмирзоева». Мусаев о посвящении в клубе
– ЦСКА – это команда?
– Мы очень дружны внутри коллектива. Когда надо, мы между собой рубимся, когда надо, поддерживаем. Нет такого, что кому-то пофиг.
– Ты себя в ней чувствуешь как рыба в воде? Комфортно?
– Я такой человек: мне надо немного времени, чтобы освоиться.
Когда я в ЦСКА перешел, две недели на сборах прожил, и надо было обряд пройти: песню спеть. Чтобы я песню спел, мне надо чуть привыкнуть к коллективу. Я спел в итоге «Бродягу» Эльбруса Джанмирзоева. Уже через год я нормально себя ощущаю в коллективе.
– Сейчас тебе время не нужно, чтобы спеть?
– Не, только предложите – я спою, – сказал нападающий ЦСКА.
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