Тамерлан Мусаев: «Посетил матчи «Фенербахче» и «Галатасарая», сумасшедшие стадионы! На метро поехал, чуть не убили, еле выскочил оттуда. Два билета – 21 тысяча рублей»
– Историческое событие – Тамерлан Мусаев впервые уехал в отпуск за границу?
– На три-четыре дня.
– Куда и зачем?
– Стамбул. Посетил два матча, два стадиона: «Фенербахче» и «Галатасарая». Сумасшедшие стадионы!
– Зачем ты во время отпуска смотришь футбол?
– А это не отдых, что ли? Мне кажется, самый лучший отдых – пойти туда, прочувствовать атмосферу.
На «Галатасарай» я на метро поехал, хорошо, что я выжил там, чуть не убили. Еле-еле выскочил оттуда.
– Такой ажиотаж?
– Сумасшедший. Я был за 2,5 часа до матча в метро, четыре поезда забрали всех людей.
– Как ты достал билеты?
– Купил на кассе. Повезло мне. Два билета за 7 тысяч лир. Это 21 тысяча рублей. Я был с сестрой. У брата теперь есть сын, ему некогда, – сказал нападающий ЦСКА.
Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт
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