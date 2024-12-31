Тамерлан Мусаев: «Посетил матчи «Фенербахче» и «Галатасарая», сумасшедшие стадионы! На метро поехал, чуть не убили, еле выскочил оттуда. Два билета – 21 тысяча рублей»

Тамерлан Мусаев поделился впечатлениями от похода на стадион в Турции.

– Историческое событие – Тамерлан Мусаев впервые уехал в отпуск за границу?

– На три-четыре дня.

– Куда и зачем?

– Стамбул. Посетил два матча, два стадиона: «Фенербахче » и «Галатасарая». Сумасшедшие стадионы!

– Зачем ты во время отпуска смотришь футбол?

– А это не отдых, что ли? Мне кажется, самый лучший отдых – пойти туда, прочувствовать атмосферу.

На «Галатасарай » я на метро поехал, хорошо, что я выжил там, чуть не убили. Еле-еле выскочил оттуда.

– Такой ажиотаж?

– Сумасшедший. Я был за 2,5 часа до матча в метро, четыре поезда забрали всех людей.

– Как ты достал билеты?

– Купил на кассе. Повезло мне. Два билета за 7 тысяч лир. Это 21 тысяча рублей. Я был с сестрой. У брата теперь есть сын, ему некогда, – сказал нападающий ЦСКА .

Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт