Аморим о трансферах зимой: «У «МЮ» не будет такой возможности, если мы не расстанемся с некоторыми игроками. Это не так, что я могу прийти и тратить деньги на изменение команды»
Рубен Аморим высказался о сложностях «МЮ» с трансферами этой зимой.
Манкунианцы завершили прошлый финансовый год с убытками в 113,2 млн фунтов.
«У нас не будет такой возможности в январе, если мы не расстанемся с некоторыми игроками.
Вы знаете ситуацию лучше меня. Это не так, что я могу прийти сюда и тратить деньги на изменение команды», – сказал главный тренер «МЮ» Аморим.
Аморим допускает вылет «МЮ»: «Команда не прогрессирует, это и моя вина. Люди устали от оправданий, клубу нужна встряска»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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