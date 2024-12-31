Аморим о трансферах зимой: «У «МЮ» не будет такой возможности, если мы не расстанемся с некоторыми игроками. Это не так, что я могу прийти и тратить деньги на изменение команды»

Рубен Аморим высказался о сложностях «МЮ» с трансферами этой зимой.

Манкунианцы завершили прошлый финансовый год с убытками в 113,2 млн фунтов.

«У нас не будет такой возможности в январе, если мы не расстанемся с некоторыми игроками.

Вы знаете ситуацию лучше меня. Это не так, что я могу прийти сюда и тратить деньги на изменение команды», – сказал главный тренер «МЮ» Аморим .

Аморим допускает вылет «МЮ»: «Команда не прогрессирует, это и моя вина. Люди устали от оправданий, клубу нужна встряска»