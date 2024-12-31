Аморим допускает вылет «МЮ»: «Команда не прогрессирует, это и моя вина. Люди устали от оправданий, клубу нужна встряска»

Рубен Аморим допускает вылет «МЮ».

Главного тренера «МЮ» спросили, борется ли клуб в данный момент за выживание. Манкунианцы находятся в семи очках от зоны вылета. Вчера команда проиграла «Ньюкаслу» дома (0:2) в АПЛ.

«Думаю, это возможно. Мы должны быть честными с нашими болельщиками.

Это также и моя вина. Команда не прогрессирует. Она сейчас немного потеряна, это немного стыдно – быть тренером «Манчестер Юнайтед » и проигрывать так много матчей.

Думаю, люди устали от оправданий. Этому клубу нужна встряска», – сказал Аморим .

В последний раз «МЮ» вылетал в сезоне-1973/74. Тогда клуб набрал 32 очка за 42 игры и занял 21-е место среди 22 участников высшей лиги.