Аморим допускает вылет «МЮ»: «Команда не прогрессирует, это и моя вина. Люди устали от оправданий, клубу нужна встряска»
Рубен Аморим допускает вылет «МЮ».
Главного тренера «МЮ» спросили, борется ли клуб в данный момент за выживание. Манкунианцы находятся в семи очках от зоны вылета. Вчера команда проиграла «Ньюкаслу» дома (0:2) в АПЛ.
«Думаю, это возможно. Мы должны быть честными с нашими болельщиками.
Это также и моя вина. Команда не прогрессирует. Она сейчас немного потеряна, это немного стыдно – быть тренером «Манчестер Юнайтед» и проигрывать так много матчей.
Думаю, люди устали от оправданий. Этому клубу нужна встряска», – сказал Аморим.
В последний раз «МЮ» вылетал в сезоне-1973/74. Тогда клуб набрал 32 очка за 42 игры и занял 21-е место среди 22 участников высшей лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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