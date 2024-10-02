Гогниев об РПЛ: «Нравится, что многие команды начали играть в атаку. Удивляет ВАР – столько остановок, а решения все равно порой вызывают сомнения»
Спартак Гогниев считает, что решения судей с ВАР в Мир РПЛ вызывают сомнения.
«Пока был без клуба, много следил за российским футболом. Мне нравится, что многие команды начали играть в атаку, что стало забиваться много голов.
Единственное, что не совсем нравится и удивляет – это некоторые решения ВАР. В играх столько остановок делается, а решения все равно порой вызывают сомнения», – сказал главный тренер «Алании».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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