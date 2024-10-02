Гогниев об РПЛ: «Нравится, что многие команды начали играть в атаку. Удивляет ВАР – столько остановок, а решения все равно порой вызывают сомнения»

Спартак Гогниев считает, что решения судей с ВАР в Мир РПЛ вызывают сомнения.

«Пока был без клуба, много следил за российским футболом. Мне нравится, что многие команды начали играть в атаку, что стало забиваться много голов.

Единственное, что не совсем нравится и удивляет – это некоторые решения ВАР. В играх столько остановок делается, а решения все равно порой вызывают сомнения», – сказал главный тренер «Алании».