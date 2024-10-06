«Алания» Гогниева забила со штрафного – после того, как четверо игроков пробежали мимо мяча. Тарас Гаглоев попал в девятку

Владикавказская «Алания» обыграла «Черноморец» в 13-м туре Мелбет Первой лиги.

На 41-й минуте команда Спартака Гогниева получила право на штрафной. При розыгрыше четверо игроков пробежали мимо мяча, чтобы ввести соперника в заблужение, пятым был полузащитник Тарас Гаглоев – он исполнил удар и попал в девятку.

«Алания» забила второй мяч на 88-й минуте и победила 2:0. Гол Гаглоева со штрафного остался победным.

Владикавказцы поднялись на 15-е место, они вышли из зоны вылета. Таблицу Мелбет Первой лиги целиком можно посмотреть здесь .