«Алания» Гогниева забила со штрафного – после того, как четверо игроков пробежали мимо мяча. Тарас Гаглоев попал в девятку
Владикавказская «Алания» обыграла «Черноморец» в 13-м туре Мелбет Первой лиги.
На 41-й минуте команда Спартака Гогниева получила право на штрафной. При розыгрыше четверо игроков пробежали мимо мяча, чтобы ввести соперника в заблужение, пятым был полузащитник Тарас Гаглоев – он исполнил удар и попал в девятку.
«Алания» забила второй мяч на 88-й минуте и победила 2:0. Гол Гаглоева со штрафного остался победным.
Владикавказцы поднялись на 15-е место, они вышли из зоны вылета. Таблицу Мелбет Первой лиги целиком можно посмотреть здесь.
Опубликовано: Sports
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