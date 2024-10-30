Жуткая травма: колено выгнулось в обратную сторону от удара шипами. Под угрозой карьера

Игрок «Алании» пострадал от партнера по академии «Краснодара».

«Алания» и «Чайка» в 16-м туре Мелбет Первой лиги забили пять мячей, но главный хайлайт из матча – по-настоящему жуткий.

Это фол Данила Пелиха на владикавказце Давиде Кокоеве. На 70-й минуте игрок «Чайки» влетел прямой ногой в колено соперника.

Кокоеву долго оказывали помощь, он покинул поле в слезах – всего через 12 минут после выхода на замену. Судья Игорь Панин показал Пелиху только желтую карточку.

После матча «Алания» сообщила, что у Давида сотрясение мозга и травма коленного сустава тяжелой степени.

Инсайдер Сергей Ильев в телеграм-канале рассказал больше: «По моим данным, у Кокоева предварительно диагностирован вдавленный перелом и разрыв задней крестообразной связки. В шоке и сам игрок, и его семья. Это вообще угроза продолжению карьеры».

Пелих сразу извинился перед Кокоевым. Они играли за одну команду

И Кокоев, и Пелих – воспитанники академии «Краснодара», вместе играли и за младшие команды, и за краснодарский дубль. Между ними полтора года разницы: пострадавшему Давиду 22 года, Пелих чуть старше.

Сразу после матча Данил публично извинился перед игроком «Алании»: «Я написал ему сразу, как пришел в раздевалку, и сейчас хотел бы извиниться публично. К сожалению, так сложился игровой эпизод, что я старался исправить свою потерю мяча, очень высоко задрал ногу и – скажу честно – в игре даже не видел его. И попал ему в ногу.

Я никогда не стал бы делать так специально. Мы играли в одной академии, ну и я не такой человек, чтобы нарочно наносить кому-то травмы. Хочу еще раз перед тобой извиниться. Желаю тебе крепчайшего здоровья и надеюсь, что все травмы обойдут тебя стороной».

Кокоев, кстати, играл в юношеских сборных России разных возрастов – U-16, U-17, U-18. Выходил против Франции и Англии (с Коулом Палмером в составе). В «Аланию» он приехал в аренду как раз из «Краснодара».

«Впечатление, что это предвзятое судейство». Многие, начиная с Гогниева, видели тут красную

То, что тут только желтая карточка – отдельный большой вопрос.

Сослан Гогниев остался недоволен судейством, хотя и выразился максимально дипломатично:

«У меня создается такое впечатление от судейства: тут за затяжку времени не предупредил, здесь пенальти не дал, здесь желтую карточку не показал, там красную карточку не дал. Сразу создается впечатление предвзятого судейства. Может быть, это и не так, но судья сам довел решениями до того, что я сейчас это обсуждал и говорил, что это предвзятое судейство».

Бывший судья Анатолий Синяев (телеграм-канал «Але, рэф») сразу написал, что неудаление Пелиха – ошибка судьи Панина. Сергей Ильев тоже просит экспертно-судейскую комиссию проверить адекватность решения арбитра в этом моменте – так уже привлекали внимание к ошибкам ВАР в матчах «Родины». Пока ЭСК не отреагировала момент с травмой Кокоева.

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Давиду Кокоеву – здоровья! Это сейчас важнее всего.

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