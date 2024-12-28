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  • Криштиану Роналду: «Анчелотти – ключ к успехам «Реала». Он знает, как работать с игроками. Обилие трофеев в последние годы – это не совпадение»
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Криштиану Роналду: «Анчелотти – ключ к успехам «Реала». Он знает, как работать с игроками. Обилие трофеев в последние годы – это не совпадение»

Криштиану Роналду тепло отозвался о Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти заявлял, что вас легко тренировать. Насколько он хороший тренер, как вы считаете?

– Я ехал сюда с друзьями, и они спрашивали, что значит быть хорошим тренером. Я думаю, есть целый ряд факторов, от которых это зависит. Для меня главное – то, как ты работаешь с игроками. И Карло, по моему мнению, один из тех, кто умеет с ними работать.

Как по мне, он был и остается ключом к успехам «Реала». Это не совпадение, что клуб завоевал так много трофеев в последние годы. Для этого нужно нечто необычное и особенное, и Карло этим обладает.

Он не только хороший человек, но и прекрасный тренер, а это очень важно, – отметил форвард «Аль-Насра» на церемонии Globe Soccer Awards.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Record
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛа Лига
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