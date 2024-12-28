Криштиану Роналду: «Анчелотти – ключ к успехам «Реала». Он знает, как работать с игроками. Обилие трофеев в последние годы – это не совпадение»

Криштиану Роналду тепло отозвался о Карло Анчелотти.

– Карло Анчелотти заявлял, что вас легко тренировать. Насколько он хороший тренер, как вы считаете?

– Я ехал сюда с друзьями, и они спрашивали, что значит быть хорошим тренером. Я думаю, есть целый ряд факторов, от которых это зависит. Для меня главное – то, как ты работаешь с игроками. И Карло, по моему мнению, один из тех, кто умеет с ними работать.

Как по мне, он был и остается ключом к успехам «Реала ». Это не совпадение, что клуб завоевал так много трофеев в последние годы. Для этого нужно нечто необычное и особенное, и Карло этим обладает.

Он не только хороший человек, но и прекрасный тренер, а это очень важно, – отметил форвард «Аль-Насра » на церемонии Globe Soccer Awards.