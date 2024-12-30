Анчелотти о слухах про уход в «Рому»: «Счастлив в «Реале» и хочу оставаться здесь как можно дольше. Я привязан к «Роме», но между словами и делами – целое море»

Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном уходе в «Рому».

Ранее появилась информация , что итальянский клуб намерен пригласить 65-летнего специалиста в конце сезона.

«Сейчас много говорят о «Роме», но я очень счастлив здесь. Работаю над тем, чтобы оставаться в «Реале » как можно дольше. Раньери – мой друг, и у него все очень хорошо, я очень рад за него.

Очевидно, что я очень привязан к «Роме » (Анчелотти играл за клуб с 1979 по 1987 год – Спортс’‘), с которой у меня всегда были связаны прекрасные воспоминания, но между словами и делами – целое море. Пока что мне хорошо здесь, и я не думаю о своем будущем.

В Мадриде круг никогда не замыкается, уже есть новая цель – Суперкубок Испании. Но это хорошо, потому что это поддерживает мотивацию. У меня контракт еще на два года, но контракт можно разорвать, а можно продлить», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти .

Анчелотти об увольнении Фонсеки из «Милана»: «Меня увольняли тысячу раз, это часть работы. Тренер одинок, особенно в трудные времена»