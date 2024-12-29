  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фонсека «как никогда» близок к увольнению из «Милана». Клуб может назначить Консейсау
15

Фонсека «как никогда» близок к увольнению из «Милана». Клуб может назначить Консейсау

Паулу Фонсека может лишиться работы в ближайшее время.

Главный тренер «Милана» «как никогда» близок к увольнению, пишет журналист Джанлука Ди Марцио. Важным фактором в принятии окончательного решения будет результат сегодняшнего матча против «Ромы». 

Маттео Моретто отмечает, что даже победа не гарантирует португальцу сохранение места в клубе. 

Главным кандидатом на пост главного тренера «Милана» в случае увольнения Фонсеки станет Сержиу Консейсау, прежде работавший в «Порту». 

«Россонери» занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков после 16 матчей. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
logoПаулу Фонсека
logoсерия А Италия
logoМилан
logoРома
logoСержиу Консейсау
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милан» – «Рома». 1:0 – Рейндерс открыл счет. Онлайн-трансляция
56 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Милан» против «Ромы», «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной», «Наполи» победил «Венецию»
10417 минут назадLive
Футбол на Новый год: «Арсенал» 1 января, главное дерби Шотландии, «МЮ» без Бруну
13сегодня, 12:35
Тео может сыграть в старте с «Ромой». Защитник «Милана» откровенно поговорил с Фонсекой, оставившим его в запасе 2 матча подряд
3сегодня, 11:25
У «Милана» чуть больше шансов на победу, чем у «Ромы». Сбудется прогноз на фаворита? 
сегодня, 11:00Реклама
Рекомендуем
Главные новости
Слот о Салахе как лучшем игроке мира: «Если смотреть на статистику, то с этим не поспоришь, но есть и другие игроки, обладающие большим мастерством. Мо определенно один из лучших»
через 0
«Милан» – «Рома». 1:0 – Рейндерс открыл счет. Онлайн-трансляция
56 минут назадLive
«Перес лично отвезет Винисиуса в аэропорт, если саудовцы предложат 300 млн. Мбаппе станет его любимчиком, он 7 лет за ним гонялся». Экс-скаут «Реала» о возможном уходе бразильца
1016 минут назад
Салах о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Мы далеки, ничего не изменилось. Я сосредоточен на команде и надеюсь, что мы выиграем АПЛ»
1317 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Ромы», «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной», «Наполи» победил «Венецию»
10417 минут назадLive
У «Ливерпуля» Слота 23 победы в 27 матчах во всех турнирах и 12 сухих игр, общий счет – 68:22. Команда лидирует в АПЛ и ЛЧ
531 минуту назад
«Ливерпуль» не проигрывает 23 матча – 20 побед, 3 ничьих. Дальше – «МЮ»
2745 минут назад
Пеп о «Сити»: «Мы очень далеки от победы в АПЛ, уже нет шансов. Но у нас есть другие цели: Кубок Англии, попадание в топ-4»
1251 минуту назад
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Ноттингем» на 8 очков, «Арсенал» – на 9, «Челси» – на 10. «Ман Сити» отстает на 14 баллов, «МЮ» – на 23
6653 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» выиграл в гостях у «Лестера», «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм»
46856 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Грилиш не забил ни одного гола за «Сити» в 2024-м
2 минуты назад
«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» – 5:0. Салах сделал 1+2, Трент забил 1-й гол в сезоне за «красных»
21сегодня, 19:09
«Сити» забил первым в двух матчах АПЛ подряд впервые с сентября
сегодня, 18:57
«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2), пропустив на 87-й. Тюрам сделал дубль
18сегодня, 18:55
В сделке «Реала» по Тренту еще ничего не согласовано, «Ливерпуль» ведет переговоры с защитником (Фабрицио Романо)
6сегодня, 18:48
Аршавин о 2025-м: «Жду чемпионство «Зенита», чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись»
6сегодня, 18:01
Савио набрал 12 фэнтези-очков с «Лестером». Полузащитник забил впервые в АПЛ
сегодня, 17:58Фэнтези
Холанд о «Сити» и 2:0 с «Лестером»: «Дерьмо случается, рад, что победили. Сейчас Новый год, так что не нужно слишком много думать о футболе»
1сегодня, 17:23
«Ювентус» и Ди Грегорио не станут обсуждать с «Сити» и другими клубами трансфер. «Горожане» рассматривали итальянца как замену Эдерсону
4сегодня, 16:16
«Наполи» обыграл «Венецию» (1:0) благодаря голу Распадори. Станкович отразил удар Лукаку с пенальти
1сегодня, 15:55
Рекомендуем