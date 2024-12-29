Фонсека «как никогда» близок к увольнению из «Милана». Клуб может назначить Консейсау
Паулу Фонсека может лишиться работы в ближайшее время.
Главный тренер «Милана» «как никогда» близок к увольнению, пишет журналист Джанлука Ди Марцио. Важным фактором в принятии окончательного решения будет результат сегодняшнего матча против «Ромы».
Маттео Моретто отмечает, что даже победа не гарантирует португальцу сохранение места в клубе.
Главным кандидатом на пост главного тренера «Милана» в случае увольнения Фонсеки станет Сержиу Консейсау, прежде работавший в «Порту».
«Россонери» занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков после 16 матчей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
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