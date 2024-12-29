Фонсека «как никогда» близок к увольнению из «Милана». Клуб может назначить Консейсау

Паулу Фонсека может лишиться работы в ближайшее время.

Главный тренер «Милана » «как никогда» близок к увольнению, пишет журналист Джанлука Ди Марцио. Важным фактором в принятии окончательного решения будет результат сегодняшнего матча против «Ромы».

Маттео Моретто отмечает , что даже победа не гарантирует португальцу сохранение места в клубе.

Главным кандидатом на пост главного тренера «Милана» в случае увольнения Фонсеки станет Сержиу Консейсау , прежде работавший в «Порту».

«Россонери» занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков после 16 матчей.