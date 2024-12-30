Постекоглу о том, что Дрэгушин играл с «Вулвс» с травмой: «Если бы Раду не сыграл, не знаю, кто мог бы. У нас нет выбора, если только я не выпущу еще одного 17-летнего игрока»
Вчера «шпоры» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2) в 19-м туре АПЛ. На 50-й минуте матча из-за травмы был заменен защитник Дестини Удоджи.
Раду Дрэгушин, получивший травму в четверг в матче с «Ноттингем Форест» (0:1) был вынужден сыграть, не до конца восстановившись после повреждения. Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен и Бен Дэвис также травмированы и должны вернуться лишь через несколько недель.
«Ну, у нас не было выбора, если Раду не играет, я не знаю, кто мог бы. Он не был [готов] на 100%, но он чувствовал, что может справиться с голеностопом.
Выбора нет, но это не риск. Я имею в виду, что это собственный выбор. Это не мышечная травма, это ушиб лодыжки, но да, мы принимаем решения.
У нас нет выбора, если только я не выпущу на поле еще одного 17-18-летнего игрока. Это единственные подходящие футболисты, которые у нас есть», – заявил главный тренер «Тоттенхэма».
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