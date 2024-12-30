Парфенов о работе в «Актобе»: «В Казахстане изначально чувствуешь, что ты — легионер. Меня предупреждали, что могут быть провокации»

Дмитрий Парфенов рассказал о трудностях работы в Казахстане.

Тренер возглавлял «Актобе» с декабря 2023 года по сентябрь 2024-го.

— У Черчесова возникли сложности в Казахстане. Вы для себя осознали, что там надо как-то вести себя иначе? Аккуратнее?

— Конечно, в Казахстане ты изначально чувствуешь, что ты там — легионер. И отношение к тебе такое же. У нас там очень футбольный город, билеты все разбирали за 15 минут. Болельщик очень требовательный, со своим мнением. Конечно, где-то надо аккуратно. Ничья дома была трагедией. Про тактику можно послушать очень многое.

Меня предупреждали, что нужно быть готовым. Что могут быть какие-то провокации. Но у меня были хорошие отношения с фанатами, адекватных болельщиков там достаточно. Но ты не будешь для всех хорошим, – сказал Парфенов.