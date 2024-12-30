Швайнштайгер считает, что «Бавария» выиграет ЛЧ, Бундеслигу и КЧМ, «Ливерпуль» – АПЛ, «Айнтрахт» – ЛЕ

Бастиан Швайнштайгер предсказал победу «Баварии» в Бундеслиге, Лиге чемпионов и КЧМ.

Экс-игрок сборной Германии дал прогноз на исход главных турниров 2025 года.

Швайнштайгер считает, что в текущем сезоне «Бавария » выиграет Лигу чемпионов, Бундеслигу, а также клубный чемпионат мира.

Победителем АПЛ, по его мнению, станет «Ливерпуль », а Лиги Европы – «Айнтрахт ».