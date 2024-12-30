Швайнштайгер считает, что «Бавария» выиграет ЛЧ, Бундеслигу и КЧМ, «Ливерпуль» – АПЛ, «Айнтрахт» – ЛЕ
Бастиан Швайнштайгер предсказал победу «Баварии» в Бундеслиге, Лиге чемпионов и КЧМ.
Экс-игрок сборной Германии дал прогноз на исход главных турниров 2025 года.
Швайнштайгер считает, что в текущем сезоне «Бавария» выиграет Лигу чемпионов, Бундеслигу, а также клубный чемпионат мира.
Победителем АПЛ, по его мнению, станет «Ливерпуль», а Лиги Европы – «Айнтрахт».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Бастиана Швайнштайгера в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем