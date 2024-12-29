Фанаты «МЮ» о сокращении финансирования благотворительного фонда: «Еще один удручающий пример неправильных приоритетов в клубе»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» заявили о неправильных приоритетах клуба.

Ранее стало известно , что манкунианцы сократят финансирование своего благотворительного фонда с 2025 года.

Эту информацию прокомментировал представитель объединения фанатов Manchester United Supporters Trust (MUST).

«Перспектива сокращения финансирования благотворительного фонда является еще одним удручающим примером неправильных приоритетов в «Юнайтед », которые приводят к сокращению поддержки сообщества, которому он призван служить.

Финансовая устойчивость важна, но вместо того, чтобы продолжать инвестировать, чтобы продемонстрировать амбиции и стремление к росту, клуб контрпродуктивно пытается найти выход из своих проблем.

Трудно не прийти к выводу, что негативная атмосфера, которую создают [руководители клуба], приводит к столь же удручающим выступлениям на поле», – заявил представитель MUST.