Фанаты «МЮ» о сокращении финансирования благотворительного фонда: «Еще один удручающий пример неправильных приоритетов в клубе»
Ранее стало известно, что манкунианцы сократят финансирование своего благотворительного фонда с 2025 года.
Эту информацию прокомментировал представитель объединения фанатов Manchester United Supporters Trust (MUST).
«Перспектива сокращения финансирования благотворительного фонда является еще одним удручающим примером неправильных приоритетов в «Юнайтед», которые приводят к сокращению поддержки сообщества, которому он призван служить.
Финансовая устойчивость важна, но вместо того, чтобы продолжать инвестировать, чтобы продемонстрировать амбиции и стремление к росту, клуб контрпродуктивно пытается найти выход из своих проблем.
Трудно не прийти к выводу, что негативная атмосфера, которую создают [руководители клуба], приводит к столь же удручающим выступлениям на поле», – заявил представитель MUST.
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