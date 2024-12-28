Группа болельщиков «Манчестер Юнайтед» раскритиковала новых совладельцев клуба.

«Год под руководством Ineos и сэра Джима [Рэтклиффа ] выглядел многообещающим после эпохального урона, нанесенного Глейзерами.

Сэр Джим говорил, что хочет вернуть «Манчестер» в «Манчестер Юнайтед ». Все думали, что местный парень будет понимать сообщество, рабочий класс, основу нашего великого клуба.

Это далеко не так, и позорные комментарии в недавнем интервью, где он сравнивает «Юнайтед» с «Фулхэмом», подтверждают это. Действия всегда говорят громче слов.

Пока что все факты говорят о другом:

– повышение цен на билеты для болельщиков;

– отмена льгот для детей и пенсионеров;

– сотрудники клуба теряют работу на всех уровнях, идет экономия на орешках (словом peanuts, в буквальном переводе «арахис», в английском языке обозначают нечто незначительное – Спортс’‘);

– неудача с Эшуортом обошлась в миллионы;

– на услуги по продаже билетов повлияли сокращения;

– мораль клуба и надежды болельщиков – в сточной канаве;

– стюардов лишают премий и сокращают, очереди вы и сами видели;

– пожертвования в благотворительный фонд, поддерживающий бывших игроков «Юнайтед», прекращены без предупреждения.

Нет ничего, кроме полного презрения к болельщикам и самой основе, на которой воздвигнут наш клуб», – говорится в заявлении.