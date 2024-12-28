Фан-группа «МЮ» о Рэтклиффе: «Все думали, что местный будет понимать рабочий класс, основу нашего великого клуба. Повышение цен и сокращения говорят об обратном. Надежды фанатов – в сточной канаве»
«Год под руководством Ineos и сэра Джима [Рэтклиффа] выглядел многообещающим после эпохального урона, нанесенного Глейзерами.
Сэр Джим говорил, что хочет вернуть «Манчестер» в «Манчестер Юнайтед». Все думали, что местный парень будет понимать сообщество, рабочий класс, основу нашего великого клуба.
Это далеко не так, и позорные комментарии в недавнем интервью, где он сравнивает «Юнайтед» с «Фулхэмом», подтверждают это. Действия всегда говорят громче слов.
Пока что все факты говорят о другом:
– повышение цен на билеты для болельщиков;
– отмена льгот для детей и пенсионеров;
– сотрудники клуба теряют работу на всех уровнях, идет экономия на орешках (словом peanuts, в буквальном переводе «арахис», в английском языке обозначают нечто незначительное – Спортс’‘);
– неудача с Эшуортом обошлась в миллионы;
– на услуги по продаже билетов повлияли сокращения;
– мораль клуба и надежды болельщиков – в сточной канаве;
– стюардов лишают премий и сокращают, очереди вы и сами видели;
– пожертвования в благотворительный фонд, поддерживающий бывших игроков «Юнайтед», прекращены без предупреждения.
Нет ничего, кроме полного презрения к болельщикам и самой основе, на которой воздвигнут наш клуб», – говорится в заявлении.
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