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Фан-группа «МЮ» о Рэтклиффе: «Все думали, что местный будет понимать рабочий класс, основу нашего великого клуба. Повышение цен и сокращения говорят об обратном. Надежды фанатов – в сточной канаве»

Группа болельщиков «Манчестер Юнайтед» раскритиковала новых совладельцев клуба.

«Год под руководством Ineos и сэра Джима [Рэтклиффа] выглядел многообещающим после эпохального урона, нанесенного Глейзерами.

Сэр Джим говорил, что хочет вернуть «Манчестер» в «Манчестер Юнайтед». Все думали, что местный парень будет понимать сообщество, рабочий класс, основу нашего великого клуба.

Это далеко не так, и позорные комментарии в недавнем интервью, где он сравнивает «Юнайтед» с «Фулхэмом», подтверждают это. Действия всегда говорят громче слов.

Пока что все факты говорят о другом:

– повышение цен на билеты для болельщиков;

– отмена льгот для детей и пенсионеров;

– сотрудники клуба теряют работу на всех уровнях, идет экономия на орешках (словом peanuts, в буквальном переводе «арахис», в английском языке обозначают нечто незначительное – Спортс’‘);

– неудача с Эшуортом обошлась в миллионы;

– на услуги по продаже билетов повлияли сокращения;

– мораль клуба и надежды болельщиков – в сточной канаве;

– стюардов лишают премий и сокращают, очереди вы и сами видели;

– пожертвования в благотворительный фонд, поддерживающий бывших игроков «Юнайтед», прекращены без предупреждения.

Нет ничего, кроме полного презрения к болельщикам и самой основе, на которой воздвигнут наш клуб», – говорится в заявлении.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер The 1958
logoМанчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф
Дэн Эшуорт
болельщики
logoпремьер-лига Англия
Глейзеры
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