Тео может сыграть в старте с «Ромой». Защитник «Милана» откровенно поговорил с Фонсекой, оставившим его в запасе 2 матча подряд

Тео Эрнандес может вернуться в стартовый состав «Милана» в ближайшем матче.

По данным La Gazzetta dello Sport, защитник и главный тренер Паулу Фонсека откровенно поговорили в субботу после тренировки. Утверждается, что этот разговор стал ключевым фактором возможного возвращения игрока в стартовый состав на игру с «Ромой».

Матч 18-го тура Серии А пройдет сегодня в 22:45 по московскому времени.

В двух последних матчах француз находился на скамейке запасных по решению тренера.

«Ему нужно вернуться в форму, мы говорили, он знает, что может гораздо больше.

В последние дни мы работали вместе, я очень позитивно смотрю на Тео», – сказал Фонсека на предматчевой пресс-конференции.

В этом сезоне Эрнандес провел 13 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. С полной статистикой 27-летнего защитника можно ознакомиться здесь .

Агент Тео о выводе защитника из старта «Милана»: «Он уважает партнеров по команде. То же самое было с Леау. Нужно уважать решение тренера»