Тео может сыграть в старте с «Ромой». Защитник «Милана» откровенно поговорил с Фонсекой, оставившим его в запасе 2 матча подряд
По данным La Gazzetta dello Sport, защитник и главный тренер Паулу Фонсека откровенно поговорили в субботу после тренировки. Утверждается, что этот разговор стал ключевым фактором возможного возвращения игрока в стартовый состав на игру с «Ромой».
Матч 18-го тура Серии А пройдет сегодня в 22:45 по московскому времени.
В двух последних матчах француз находился на скамейке запасных по решению тренера.
«Ему нужно вернуться в форму, мы говорили, он знает, что может гораздо больше.
В последние дни мы работали вместе, я очень позитивно смотрю на Тео», – сказал Фонсека на предматчевой пресс-конференции.
В этом сезоне Эрнандес провел 13 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. С полной статистикой 27-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
Агент Тео о выводе защитника из старта «Милана»: «Он уважает партнеров по команде. То же самое было с Леау. Нужно уважать решение тренера»
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