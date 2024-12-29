«Ливерпуль» не проигрывает 23 матча – 20 побед, 3 ничьих. Дальше – «МЮ»
«Ливерпуль» продлил серию без поражений.
Сегодня команда Арне Слота разгромила «Вест Хэм» в 19-м туре АПЛ со счетом 5:0.
Последнее поражение «красных» было зафиксировано 14 сентября – в матче с «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор мерсисайдцы провели 23 матча, одержав 20 побед и трижды сыграв вничью.
5 января «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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