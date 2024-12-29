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Семеду арестован по обвинению в домашнем насилии – он напал на партнершу и несколько часов удерживал дома. Защитник «Аль-Хора» уже сидел в тюрьме и обвинялся в насилии

Рубен Семеду арестован в Лиссабоне после нового обвинения в домашнем насилии.

По данным Correio da Manhã и заявления полиции, партнерша футболиста сообщила, что он напал на нее и несколько часов пытался удержать дома, однако ей удалось выбраться и поехать в отделение полиции, чтобы подать заявление о проявлении агрессии.

У пострадавшей было несколько видимых синяков, поэтому была вызвана скорая помощь, и женщину отвезли в больницу.

После проведения следственных мероприятий и с учетом собранных доказательств был выдан ордер на арест Семеду. Защитник катарского «Аль-Хора» был задержан у себя дома в 3 часа ночи.

Ранее футболист уже провел пять месяцев в испанской тюрьме. В 2018 году он был осужден за покушение на убийство, нападение, угрозы, незаконное хранении оружия и грабеж с применением насилия.

В 2021 и 2022 годах португалец обвинялся в изнасиловании и домашнем насилии.

Рубен Семеду о тюрьме: «Бог дает величайшие битвы своим лучшим солдатам. Я всегда верил в это – таков мой способ противостоять трудностям»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
logoАль-Хор
logoвысшая лига Катар
происшествия
logoРубен Семеду
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