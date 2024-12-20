Рубен Семеду о тюрьме: «Бог дает величайшие битвы своим лучшим солдатам. Я всегда верил в это – таков мой способ противостоять трудностям»
В 2018 году, когда португальскому защитнику было 23, его обвинили в нападении на человека, похищении, стрельбе и незаконном хранении оружия. Семеду провел пять месяцев в испанской тюрьме.
– Мы видим, что вы носите несколько крестов, вы очень религиозны?
– Да, очень.
– Помогла ли вам ваша вера во время пребывания в тюрьме?
– Да, нужно держаться за то, во что ты веришь, и за людей, которые тебя действительно любят. Я верю, что все, что Бог ставит на твоем пути, какие бы испытания ни были, всегда делается для того, чтобы ты стал сильнее.
В португальском языке есть фраза: «Бог дает величайшие битвы своим лучшим солдатам», и я всегда верил в это. Это мой способ противостоять трудностям, – сказал защитник катарского «Аль-Духаиля» Рубен Семеду.
По обвинению в изнасиловании 17-летней задержан защитник «Олимпиакоса» Семеду
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