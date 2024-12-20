Рубен Семеду о тюрьме: «Бог дает величайшие битвы своим лучшим солдатам. Я всегда верил в это – таков мой способ противостоять трудностям»

Рубен Семеду рассказал об опыте тюремного заключения.

В 2018 году, когда португальскому защитнику было 23, его обвинили в нападении на человека, похищении, стрельбе и незаконном хранении оружия. Семеду провел пять месяцев в испанской тюрьме.

– Мы видим, что вы носите несколько крестов, вы очень религиозны?

– Да, очень.

– Помогла ли вам ваша вера во время пребывания в тюрьме?

– Да, нужно держаться за то, во что ты веришь, и за людей, которые тебя действительно любят. Я верю, что все, что Бог ставит на твоем пути, какие бы испытания ни были, всегда делается для того, чтобы ты стал сильнее.

В португальском языке есть фраза: «Бог дает величайшие битвы своим лучшим солдатам», и я всегда верил в это. Это мой способ противостоять трудностям, – сказал защитник катарского «Аль-Духаиля » Рубен Семеду .

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