Рубен Семеду о тюрьме: «Страшно было с первого дня. Рутина там убивает. Говорят, когда есть и спать, и 30-40-летние мужчины выполняют»
В 2018 году, когда португальскому защитнику было 23, его обвинили в нападении на человека, похищении, стрельбе и незаконном хранении оружия. Семеду провел пять месяцев в испанской тюрьме.
– Тебе было страшно в тюрьме?
Да, очевидно, с первого дня. Это не то, к чему я привык. Очень пугает то, что мы видим в фильмах, и все такое.
– Сильно отличается от того, что мы все видим в фильмах? Был ли твой опыт другим?
– Лично я не испытал такого, но видел много вещей. И они, очевидно, страшны. Даже показать это нельзя.
– И рассказать об этом?
– Нет, нет. Я уже не помню, я все стер из памяти.
– Но что больше всего повлияло на тебя лично?
– Меня больше всего поразило не то, что я увидел, а рутина. То есть кто-то говорит, когда вам нужно идти спать, когда нужно есть, что вы можете или не можете делать, и мужчины в возрасте 30, 40 лет слушают и выполняют. Рутина убивает, вот что я тебе говорю. Делаешь каждый день одно и то же.
В конце концов, ты не можешь свободно взять телефон и позвонить своей семье, взять и пойти куда-нибудь поесть. И больше всего я скучал не по игре в футбол, а по тому, чтобы быть дома, смотреть Netflix или поиграть дома в карты, выпить немного вина. Я не знаю, делиться чем-то с семьей, с людьми, которых любишь, – сказал защитник катарского «Аль-Духайля» Рубен Семеду.
Рубен Семеду о тюрьме: «Бог дает величайшие битвы своим лучшим солдатам. Я всегда верил в это – таков мой способ противостоять трудностям»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий