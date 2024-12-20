Рубен Семеду о тюрьме: «Страшно было с первого дня. Рутина там убивает. Говорят, когда есть и спать, и 30-40-летние мужчины выполняют»

Рубен Семеду рассказал о пребывании в тюрьме.

В 2018 году, когда португальскому защитнику было 23, его обвинили в нападении на человека, похищении, стрельбе и незаконном хранении оружия. Семеду провел пять месяцев в испанской тюрьме.

– Тебе было страшно в тюрьме?

Да, очевидно, с первого дня. Это не то, к чему я привык. Очень пугает то, что мы видим в фильмах, и все такое.

– Сильно отличается от того, что мы все видим в фильмах? Был ли твой опыт другим?

– Лично я не испытал такого, но видел много вещей. И они, очевидно, страшны. Даже показать это нельзя.

– И рассказать об этом?

– Нет, нет. Я уже не помню, я все стер из памяти.

– Но что больше всего повлияло на тебя лично?

– Меня больше всего поразило не то, что я увидел, а рутина. То есть кто-то говорит, когда вам нужно идти спать, когда нужно есть, что вы можете или не можете делать, и мужчины в возрасте 30, 40 лет слушают и выполняют. Рутина убивает, вот что я тебе говорю. Делаешь каждый день одно и то же.

В конце концов, ты не можешь свободно взять телефон и позвонить своей семье, взять и пойти куда-нибудь поесть. И больше всего я скучал не по игре в футбол, а по тому, чтобы быть дома, смотреть Netflix или поиграть дома в карты, выпить немного вина. Я не знаю, делиться чем-то с семьей, с людьми, которых любишь, – сказал защитник катарского «Аль-Духайля» Рубен Семеду.

Рубен Семеду о тюрьме: «Бог дает величайшие битвы своим лучшим солдатам. Я всегда верил в это – таков мой способ противостоять трудностям»