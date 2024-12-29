Шахин о «Боруссии»: «У нас кризис результатов – мы не там, где видим себя в Бундеслиге. Было слишком много взлетов и падений, нужно быть стабильными»

Нури Шахин высказался о нынешнем положении «Боруссии».

После 15 матчей дортмундцы занимают 6-е место в Бундеслиге, набрав 25 очков.

«Мы определенно еще не находимся там, где видим себя в Бундеслиге, где нам нужно быть.

Это факт. У нас кризис результатов, я не могу об этом говорить. И мы должны преодолеть его вместе. То, что на это смотрят критически, в том числе и я, совершенно нормально. У нас было слишком много взлетов и падений.

Я уже видел в этом году, в каком направлении могут пойти дела, если мы будем стабильными», – сказал главный тренер «Боруссии».