Шахин о 1-й победе за 5 матчей: «Боруссии» пора научиться быть стабильной. Мы немного поправили дела в Бундеслиге»

Нури Шахин оценил победу над «Вольфсбургом» (3:1) в Бундеслиге.

«В первом тайме мы играли очень хорошо, а вот во втором возвращать соперника в игру было совсем необязательно. Думаю, мы победили заслуженно благодаря тому, что доминировали до перерыва.

Нам пора наконец-то научиться быть стабильными («Боруссия» прервала 4-матчевую безвыигрышную серию – Спортс»). Мы немного поправили дела в таблице. Мы хороши, нужно перенести это на поле», – сказал тренер дортмундской «Боруссии ».

После 15 туров «Боруссия» занимает в Бундеслиге 6-е место.