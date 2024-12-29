Президент «Атлетико» про требл: «Мечтать можно бесплатно. Надеюсь, мечты сбываются»
– Думаю, это был хороший год и есть поводы для счастья и радости. К концу 2024-го мы вышли на первое место в Ла Лиге, что еще совсем недавно казалось очень трудным. Теперь видно, что мы способны на все.
– Переживает ли «Атлетико» лучший момент в истории?
– Если посмотреть на последние 15 лет в целом, то да, мы переживаем лучший момент в истории «Атлетико». Мы побеждали в чемпионате, дошли до двух финалов Лиги чемпионов... Мы также сильно выросли и становимся больше во многих аспектах. Мы переживаем лучший момент в истории клуба.
– Фанаты с большим энтузиазмом относятся к трофеям. Вы тоже?
– Трофеи – всегда хорошо, но главное – провести хороший сезон. Трофеи – кульминация отличного сезона. Мы всегда надеемся, что сезон получится хорошим, иногда получается хорошо, иногда – плохо. Ты не можешь всегда побеждать. Трофеи берутся, когда у вас хороший сезон.
– Ла Лига, Кубок Испании, Лига чемпионов... Люди мечтают о требле. Как вы это видите?
– Мечтать можно бесплатно, за это не берут денег. Мы все мечтаем, и я надеюсь, что мечты могут сбываться, – сказал Энрике Сересо.
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