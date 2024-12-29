Бут о задаче «Черноморца»: «Сделаем все возможное, чтобы попасть в стыки. «Балтика» и «Торпедо» оторвались, будем стараться и их догонять»

Владимир Бут рассказал о задаче новороссийского «Черноморца» в Мелбет Первой лиге.

«2024 год был непростым для «Черноморца». В прошлом году мы решили задачу не вылететь из Первой лиги. Было очень нервозно, прошлую зиму мы вообще закончили на последнем месте. Летом мы не очень хорошо стартовали, но с приходом Василенко ситуация выправилась. И сейчас мы боремся за первую четверку, чтобы попасть в стыковые матчи за выход в РПЛ.

Это и есть наша цель на новый, 2025 год. У нас одно очко до четвертого и третьего места. Нам нужно прилагать все усилия, выигрывать большинство оставшихся матчей. Впереди у нас сборы в Турции, потом в Сочи . Нужно попытаться сделать все возможное, чтобы попасть в стыки. «Балтика » и «Торпедо » оторвались, мы будем стараться и их догонять», — сказал спортивный директор «Черноморца».