Бут о задаче «Черноморца»: «Сделаем все возможное, чтобы попасть в стыки. «Балтика» и «Торпедо» оторвались, будем стараться и их догонять»
Владимир Бут рассказал о задаче новороссийского «Черноморца» в Мелбет Первой лиге.
«2024 год был непростым для «Черноморца». В прошлом году мы решили задачу не вылететь из Первой лиги. Было очень нервозно, прошлую зиму мы вообще закончили на последнем месте. Летом мы не очень хорошо стартовали, но с приходом Василенко ситуация выправилась. И сейчас мы боремся за первую четверку, чтобы попасть в стыковые матчи за выход в РПЛ.
Это и есть наша цель на новый, 2025 год. У нас одно очко до четвертого и третьего места. Нам нужно прилагать все усилия, выигрывать большинство оставшихся матчей. Впереди у нас сборы в Турции, потом в Сочи. Нужно попытаться сделать все возможное, чтобы попасть в стыки. «Балтика» и «Торпедо» оторвались, мы будем стараться и их догонять», — сказал спортивный директор «Черноморца».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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