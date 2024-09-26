Черышев перешел в «Паниониос» из 2-й лиги Греции: «Готов упорно работать, чтобы помочь команде достичь целей»

«Паниониос» представил Дениса Черышева.

Полузащитник заключил контракт с греческим клубом из второго дивизиона. Россиянин будет выступать за новую команду под 26-м номером.

«Я очень рад, что с сегодняшнего для официально являюсь футболистом «Паниониоса »! Я готов упорно работать, чтобы помочь команде достичь поставленных целей и порадовать болельщиков», – сказал 33-летний игрок.

В прошлом сезоне Черышев играл за «Венецию» во второй лиге Италии. Его статистику можно изучить здесь .

Фото: instagram.com/panionios_fc