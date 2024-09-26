Черышев перешел в «Паниониос» из 2-й лиги Греции: «Готов упорно работать, чтобы помочь команде достичь целей»
«Паниониос» представил Дениса Черышева.
Полузащитник заключил контракт с греческим клубом из второго дивизиона. Россиянин будет выступать за новую команду под 26-м номером.
«Я очень рад, что с сегодняшнего для официально являюсь футболистом «Паниониоса»! Я готов упорно работать, чтобы помочь команде достичь поставленных целей и порадовать болельщиков», – сказал 33-летний игрок.
В прошлом сезоне Черышев играл за «Венецию» во второй лиге Италии. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм «Паниониоса»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости