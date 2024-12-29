Фердинанд не считает Слота лучшим тренером АПЛ-2024/25: «Мареске пришлось потушить больше пожаров, он превратил «Челси» из цирка в команду»
Рио Фердинанд не считает Арне Слота лучшим тренером текущего чемпионата Англии.
«Мне просто кажется, что Мареска пришел и превратил «Челси» из цирка, из катастрофы в команду.
Слот прекрасен, но я просто говорю о том, что степень изменений в клубах разная. Мареска сделал больше.
Слот принял прекрасно отлаженный механизм. А владельцы «Челси» разобщены, и об этом пишут в газетах ежедневно.
У Слота тоже новый спортивный директор, но ситуацию нельзя назвать нестабильной. Она стабильная, нет никакого шума. Когда Клопп был в команде, шума тоже не было.
Я на стороне Марески. Ему пришлось потушить больше пожаров, чем, вероятно, половине лиги. И он потушил их все», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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