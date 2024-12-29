Фердинанд не считает Слота лучшим тренером АПЛ-2024/25: «Мареске пришлось потушить больше пожаров, он превратил «Челси» из цирка в команду»

Рио Фердинанд не считает Арне Слота лучшим тренером текущего чемпионата Англии.

«Мне просто кажется, что Мареска пришел и превратил «Челси » из цирка, из катастрофы в команду.

Слот прекрасен, но я просто говорю о том, что степень изменений в клубах разная. Мареска сделал больше.

Слот принял прекрасно отлаженный механизм. А владельцы «Челси» разобщены, и об этом пишут в газетах ежедневно.

У Слота тоже новый спортивный директор, но ситуацию нельзя назвать нестабильной. Она стабильная, нет никакого шума. Когда Клопп был в команде, шума тоже не было.

Я на стороне Марески. Ему пришлось потушить больше пожаров, чем, вероятно, половине лиги. И он потушил их все», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.